سيدة على كرسي متحرك تُصر على الإدلاء بصوتها في كفر الشيخ

قالت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطنين يواصلون توافدهم على الدائرة الانتخابية الرابعة فوه ومطوبس بمركز دسوق، بمقر معهد شباس الملح الثانوي بكفر الشيخ، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر.

وأوضحت التنسيقية، في بيان، اليوم: كان هناك حضورًا لافتًا لكبار السن أمام اللجان حيث برزت سيدة على كرسي متحرك وهي تتوجه لمقر الاقتراع، وأصرت على الإدلاء بصوتها والمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

