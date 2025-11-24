إعلان

لرفع وعي الطلاب.. تفاصيل برنامج "الأزهر دين ودنيا" بالمعاهد الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:15 م 24/11/2025

الأزهر الشريف

أطلق الأزهر الشريف، فعاليات البرنامج التثقيفي "الأزهر دين ودنيا" الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقال الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن البرنامج يهدف إلى رفع الوعي وتثقيف طلاب وطالبات البرنامج التأهيلي بمعالم المنهج الأزهري وأصول الفكر الوسطي، إضافة إلى تعزيز الإدراك بمخاطر الإدمان والانتحار.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسة، تشمل:

1. إبراز معالم المنهج الأزهري.

2. التعريف بعلم العقيدة.

3. توضيح حقيقة التصوف وأحوال السالكين.

4. التوعية بأهمية الصحة النفسية.

5. بيان مخاطر الإدمان وآثار الانتحار.

ومن جانبه، قال الدكتور بشير عبدالله مسئول البرنامج التأهيلي للملتحقين بالشهادة الإعدادية الأزهرية، إن فعاليات البرنامج انطلقت في ثلاث مناطق أزهرية هي: أسيوط، وبني سويف، والغربية، على أن يستمر تنفيذه تباعًا في بقية المناطق الأزهرية، دعمًا لدور الأزهر في تنشئة الأجيال على الاعتدال والفكر الرشيد، وترسيخ الصلة بين الدين والحياة.

الأزهر الشريف المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبدالغني

