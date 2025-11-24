إعلان

منع رضا عبد العال وأبو المعاطي زكي من الظهور لمدة شهرين

كتب : محمد أبو بكر

03:09 م 24/11/2025

رضا عبد العال

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بتوقيع عدد من العقوبات.

العقوبات، وفق بيان المجلس قبل قليل، تغريم قناة TEN الفضائية 50 ألف جنيه بسبب ما تضمنته عدد من حلقات برنامج البريمو، الذي يقدمه إسلام صادق، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما شملت العقوبات، توجيه إنذار للحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم "نجم الجماهير" على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تضمنته بعض الحلقات المذاعة عبر الحسابات من مخالفة للقانون.

وألزم المجلس، جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور رضا عبد العال، وأبو المعاطي زكي، لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه.

وخاطب المجلس، نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، لإعمال شئونها بشأن ما تضمنه المحتوى تقديم أبو المعاطي زكي، طبقًا للقانون.

