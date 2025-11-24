إعلان

استمرار توافد الناخبين على لجان بورسعيد في اليوم الأول

كتب : أحمد الجندي

02:38 م 24/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بورسعيد 2
  • عرض 3 صورة
    بورسعيد 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقبال الناخبين في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة بورسعيد.

وأوضح بيان التنسيقية، اليوم، أن اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد شهدت استمرار توافد الناخبين فى اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتوافد العديد من الناخبين على مقر لجنة مدرسة على سليمان الإعدادية بحي الضواحي للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجان بورسعيد الناخبين انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية