استمرار توافد الناخبين على لجان بورسعيد في اليوم الأول

التنمية المحلية تحيل عدد من مديري الإدارات للتحقيق في بعض المخالفات

الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إقبال الناخبين في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة بورسعيد.

وأوضح بيان التنسيقية، اليوم، أن اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد شهدت استمرار توافد الناخبين فى اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتوافد العديد من الناخبين على مقر لجنة مدرسة على سليمان الإعدادية بحي الضواحي للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل