فيديو.. لحظة إدلاء السيدة انتصار السيسي بصوتها في انتخابات النواب 2025

كتب : محمد أبو بكر

02:31 م 24/11/2025

السيدة انتصار السيسي

أدلت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

