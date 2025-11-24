إعلان

إقبال شبابي على لجنة مدرسة الشهيد السرسي بشبين الكوم

كتب : أحمد الجندي

02:28 م 24/11/2025

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أداء اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بمدينة شبين الكوم.

وقالت الغرفة، في بيان، إن مدرسة الشهيد عبد الرحيم السرسي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية شهدت حضورًا شبابيًا مكثفًا للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأقبل الشباب منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وسط أجواء إيجابية تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

ويشارك المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

