بالزي السيناوي.. حضور مميز للناخبين في شرم الشيخ

التنمية المحلية تحيل عدد من مديري الإدارات للتحقيق في بعض المخالفات

قالت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجان التصويت بمدينة شرم الشيخ شهدت أجواءً احتفالية مميزة، حيث حرص العديد من الناخبين على المشاركة مرتدين الزي السيناوي التقليدي، في مشهد يعكس اعتزاز أهالي جنوب سيناء بهويتهم وتراثهم الأصيل.

وأضافت التنسيقية، في بيان: يشارك المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل