بدأ المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير عمليات التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويتوجه الناخبون يومي الاثنين والثلاثاء للإدلاء بأصواتهم في 13 محافظة تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء.

تفاصيل المرحلة الثانية:

تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 73 دائرة انتخابية يترشح فيها 1,316 مرشحًا للمقاعد الفردية، إضافة إلى 142 مقعدًا مخصصًا لنظام القوائم، حيث تتنافس قائمة واحدة باسم "الوطنية من أجل مصر". وتأتي أبرز المحافظات وعدد مرشحيها كالتالي: القاهرة 19 دائرة بعدد 205 مرشحين، القليوبية 6 دوائر بعدد 71 مرشحًا، الدقهلية 10 دوائر بعدد 288 مرشحًا، الغربية 7 دوائر بعدد 140 مرشحًا، المنوفية 6 دوائر بعدد 125 مرشحًا، والشرقية 9 دوائر بعدد 253 مرشحًا.

المستشار حازم بدوي أكد أن كل صوت يصنع فارقًا، مشددًا على حماية إرادة الشعب، وضمان نزاهة التصويت، مع توفير التسهيلات باللجان ومواجهة أي خروقات، مؤكدًا استقلال الهيئة عن أي ضغوط سياسية.

