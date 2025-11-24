رئيس مجلس النواب يُدلي بصوته في مصر الجديدة
كتب : محمد نصار
تصوير- محمود بكار:
أدلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بلجنة مدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون بمصر الجديدة.
وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء
