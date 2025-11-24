محافظ القاهرة: 82.6% من سكان العاصمة لهم حق التصويت

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتي تمت إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الإجراءات والتيسيرات التي اتخذتها المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب التي انطلقت في التاسعة صباح اليوم.

وأكد محافظ القاهرة، وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وشدد على جاهزية المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين، مشيرًا إلى أن 82.6% من سكان القاهرة لهم حق التصويت حيث يبلغ عدد الناخبين في القاهرة حوالي 8621305 ناخبًا من إجمالي 10427030 مواطنًا طبقًا لآخر تعداد، تم توزيعهم على 19 لجنة عامة بها 724 لجنة فرعية داخل 334 مركزًا انتخابيًا يتنافس فيها المرشحون على 62 مقعدًا منهم 31 مقعدًا فرديًا، و31 مقعدًا في القائمة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة، ثقته في مساركة المواطنين بفاعلية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة