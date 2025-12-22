وزير السياحة لمصراوي: المتحف المصري بالتحرير فقد 40 % من زواره

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري بالتحرير تأثرت أعداد زواره بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف "فتحي"، في تصريحات لمصراوي، أن المتحف المصري بالتحرير تأثر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير بنسبة تتخطى 40% خاصة بعد نقل كنوز الملك توت غنخ آمون.

وبين وزير السياحة، أن الوزارة لديها خطة لإعادة الزيارات كما كانت بالمتحف المصري بالتحرير، قائلًا: "لدينا ثقة أنه مع تغيير العرض المتحفي سيتغير ذلك".

وأوضح الوزير، أنه سيتم تغيير القصة وسيناريو العرض، قائلًا: "هيبقى فيه 3 قصص مختلف بشكل كويس، وكنا من زمان عارفين هنعمل إيه، ولما طرحت فكرة معينة نعمله مركز أبحاث قولت فكرة جيدة لأني مبقفلش الباب قدام أي حد بيفكر، وأي حد بيطلع بفكرة بنقيمها واحنا عارفين عايزين إيه، ولو حد طلع بفكرة أفضل هنستمع ليها ونروحلها".

وشدد "فتحي"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه لن يتم تغيير اسم المتحف المصري بالتحرير بعد عملية تطويره.

وأشار وزير السياحة، إلى أن المتحف المصري بالتحرير سيأخذ وقتًا حتى يتم تطويره.

وتابع: المتحف القومي للحضارة المصرية لم يتأثر بشكل كبير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلًا:"طبيعي يكون في زخم كبير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وتكون الأنظار موجهة إليه".

