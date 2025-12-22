إعلان

وزير السياحة لمصراوي: المتحف المصري بالتحرير فقد 40 % من زواره

كتب : محمد أبو بكر

03:01 م 22/12/2025

شريف فتحي وزير السياحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري بالتحرير تأثرت أعداد زواره بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف "فتحي"، في تصريحات لمصراوي، أن المتحف المصري بالتحرير تأثر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير بنسبة تتخطى 40% خاصة بعد نقل كنوز الملك توت غنخ آمون.

وبين وزير السياحة، أن الوزارة لديها خطة لإعادة الزيارات كما كانت بالمتحف المصري بالتحرير، قائلًا: "لدينا ثقة أنه مع تغيير العرض المتحفي سيتغير ذلك".

وأوضح الوزير، أنه سيتم تغيير القصة وسيناريو العرض، قائلًا: "هيبقى فيه 3 قصص مختلف بشكل كويس، وكنا من زمان عارفين هنعمل إيه، ولما طرحت فكرة معينة نعمله مركز أبحاث قولت فكرة جيدة لأني مبقفلش الباب قدام أي حد بيفكر، وأي حد بيطلع بفكرة بنقيمها واحنا عارفين عايزين إيه، ولو حد طلع بفكرة أفضل هنستمع ليها ونروحلها".

وشدد "فتحي"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه لن يتم تغيير اسم المتحف المصري بالتحرير بعد عملية تطويره.

وأشار وزير السياحة، إلى أن المتحف المصري بالتحرير سيأخذ وقتًا حتى يتم تطويره.

وتابع: المتحف القومي للحضارة المصرية لم يتأثر بشكل كبير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلًا:"طبيعي يكون في زخم كبير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وتكون الأنظار موجهة إليه".

اقرأ أيضًا:

خبير سياحي: طفرة في الإشغال الفندقي خلال الكريسماس - تفاصيل

طقس الساعات المقبلة.. 4 ظواهر جوية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

شروط حصول الموظف على إجازة سفر للعمل بالخارج وموقف الزوجة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فتحي المتحف المصري بالتحرير المتحف المصري الكبير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة