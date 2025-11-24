رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات

(أ ش أ)

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أهمية المشاركة الإيجابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مشددًا على أن كل صوت داخل الصندوق يصنع فارقًا في النتيجة، وأن الهيئة مؤتمنة على إرادة الشعب ولن تسمح بدخول أي نائب لا يعبر عن اختيار الناخبين.

وأشار المستشار حازم بدوي – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الهيئة وفرت جميع التسهيلات للناخبين، مع ضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أن اللجان موزعة بالقرب من التجمعات السكنية، ومعظمها في طوابق أرضية لتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من الموظفين والمستشارين الاحتياط.

وشدد بدوي على مواجهة أي خروقات أو دعاية مخالفة أمام اللجان، وتطبيق الصمت الانتخابي بشكل صارم، مؤكداً أن رؤساء اللجان يمتلكون الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز قد يؤثر على إرادة الناخبين.

وفي ما يتعلق بالدوائر التي أُبطلت في المرحلة الأولى، أوضح أن قرار الإعادة جاء بناءً على تحقيقات الهيئة وحدها، وأن تدوينة الرئيس السيسي كانت سابقة للإعلان ولم تمس استقلال الهيئة.

واختتم مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة تماماً وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا تقبل أي توجيه أو ضغوط من أي جهة.

اقرأ أيضا:

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

رئيس "الوطنية للانتخابات": أي تجاوزات حدثت ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة بالكامل

الوطنية للانتخابات: قد نلغي انتخابات النواب بأكملها إذا لزم الأمر

رئيس الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين