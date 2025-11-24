إعلان

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

كتب : مصراوي

09:33 ص 24/11/2025
    طوابير الناخبين أمام اللجان في انتخابات النواب بالقاهرة
    طوابير الناخبين أمام اللجان في انتخابات النواب بالقاهرة
    طوابير الناخبين بالنواب بالقاهرة
    طوابير الناخبين بالقاهرة
    طوابير الناخبين أمام اللجان في انتخابات النواب بالقاهرة
    طوابير الناخبين أمام اللجان في انتخابات النواب بالقاهرة

تصوير- محمود بكار وهاني رجب:

انطلقت صباح اليوم الاثنين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدى يومين.

وفتحت اللجان في 13 محافظة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية محكمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشهدت الساعات الأولى توافدًا ملحوظًا من المواطنين، فيما كثفت قوات الشرطة انتشارها في محيط اللجان لتأمينها وتنظيم حركة الدخول والخروج.

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحا على النظام الفردى، للفوز بـ141 مقعدا، وقائمة وحيدة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى الانتخابات في 73 دائرة انتخابية في الـ 13 محافظة، وبلغ عدد اللجان الفرعية بها 5287 لجنة، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدين بها ولهم حق التصويت 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

انتخابات النواب انتخابات النواب بالقاهرة انتخابات مجلس النواب 2025

