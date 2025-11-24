حذّرت الدكتورة إيمان ماهر، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، من لجوء بعض المواطنين إلى ضرب الكلاب المتواجدة في الشوارع، مؤكدة أن هذا السلوك لا يُعد حلًا لأي مشكلة، بل يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويُسهم في خلق سلوك عدواني لدى الكلاب تجاه البشر.

وقالت "ماهر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الاعتداء على الحيوانات يغيّر نمط سلوكها الطبيعي ويدفعها إلى الدفاع عن نفسها بصورة أكثر عدوانية، وهو ما يزيد احتمالات الخطر بدلًا من احتوائه. ولفتت إلى أن الكلاب المسعورة لا تظهر عليها علامات مميزة يمكن للمواطن العادي تمييزها، مؤكدة أن الاعتماد فقط على المظهر الخارجي قد يكون مضللًا.

وأضافت إيمان ماهر، عضو مجلس النقابة أن التعامل مع أي بلاغ بشأن وجود كلب يُشتبه في إصابته بالسعار يتم خلال أقل من 24 ساعة، حيث تتحرك الجهات المختصة لفحص الحالة والتأكد منها، ثم اتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة، بما في ذلك التطعيم أو العزل إذا تطلب الأمر.