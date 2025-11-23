المتحدث العسكري: استمرار فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا-14" -(صور)

تصل إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار الرعدية غدًا وتوجه تحذيرات

استمرت فعاليات التدريب المشترك "ميدوزا-14"، والذي يُجرى تنفيذه بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وقاعدة محمد نجيب العسكرية، وعدد من القواعد الجوية العسكرية.

وتضمن التدرب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية بين مختلف عناصر الدول المشاركة، وكذلك التخطيط لإدارة مهام بحرية مشتركة، بما يسهم في صقل المهارات وتعزيز القدرات التدريبية بين القوات المشاركة.

وتم تنفيذ عدة طلعات جوية للتدريب على أعمال القتال الجوى بهدف تحقيق السيطرة الجوية المشتركة، كما نفذت القوات الخاصة المصرية والدول المشاركة عددا من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة، والتي أظهرت الدقة والاحترافية في تنفيذ المهام المشتركة.

ونفذت عناصر قوات المظلات لعدد من الدول المشاركة بالتدريب أنشطة القفز الحر بالأعلام بمنطقة الأهرامات الأثرية، والتي عكست مدى الاحترافية والتناغم بين القوات المشاركة.

وأعرب عدد من القوات المشاركة عن أهمية التدريب، الذي يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري.