(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين طقس خريف مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم، و فرص لسقوط أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا مع تقدم ساعات النهار على مناطق من القاهرة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 28 15

6 أكتوبر 27 15

بنهــــا 26 16

دمنهور 26 17

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 16

دمياط 25 17

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 27 14

السويس 27 16

العريش 27 15

رفح 26 13

رأس سدر 27 15

نخل 28 13

كاترين 22 11

الطور 27 16

طابا 28 15

شرم الشيخ 30 22

الإسكندرية 24 17

العلمين 23 16

مطروح 22 16

السلوم 23 15

سيوة 24 14

رأس غارب 28 18

الغردقة 29 19

سفاجا 29 18

مرسى علم 30 19

شلاتين 30 25

حلايب 29 25

أبو رماد 29 24

رأس حدربة 27 24

الفيوم 27 16

بني سويف 27 15

المنيا 26 14

أسيوط 27 14

سوهاج 31 17

قنا 32 18

الأقصر 31 17

أسوان 32 18

الوادي الجديد 30 15

أبوسمبل 31 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 33 20

المدينة المنورة 32 19

الرياض 25 17

المنامة 27 22

أبوظبي 30 21

الدوحة 29 21

الكويت 29 11

دمشق 22 07

بيروت 27 20

عمان 24 13

القدس 23 15

غزة 26 20

بغداد 28 10

مسقط 29 20

صنعاء 23 06

الخرطوم 37 24

طرابلس 19 12

تونس 21 12

الجزائر 19 15

الرباط 20 10

نواكشوط 29 22

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 01

إسطنبول 17 09

إسلام آباد 22 07

نيودلهي 24 12

جاكرتا 34 24

بكين 11 03-

كوالالمبور 29 24

طوكيو 18 08

أثينا 18 08

روما 14 12

باريس 09 05

مدريد 12 04

برلين 04 01

لندن 09 05

مونتريال 04 01

موسكو 06 01-

نيويورك 11 05

واشنطن 15 06

أديس أبابا 24 10