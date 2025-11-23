أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة ميرفت سلامة

رحلت الإعلامية ميرفت سلامة، عن عالمنا، اليوم الأحد، عن عمر 76 عامًا، بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في مصر الجديدة، إثر إصابتها بسرطان الكبد.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عن الإعلامية ميرفت سلامة:

- نشأت وسط أسرة فنية كبيرة، إذ تعد الشقيقة الصغرى للموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، والموسيقار فاروق سلامة، وعمّة مذيع الفضائية المصرية محمد السماحي.

- أرملة الروائي الدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الذي رحل عن عالمنا يوم 15 أكتوبر عام 2021.

- قدمت على شاشات التليفزيون المصري العديد من البرامج المتميزة، تراوحت بين الثقافية وبرامج الأطفال.

- تقلدت عددًا من المناصب القيادية؛ فكانت رئيسًا للفضائية المصرية، ونائبًا لرئيس التليفزيون المصري في عهده الذهبي.

