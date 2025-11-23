أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انتهاء محافظات المرحلة الثانية من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتيسير عمليات التصويت على الناخبين بما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة وبصورة تليق بالدولة المصرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان اليوم، أن المحافظين قاموا بجولات ميدانية لتفقد عدد من المدارس لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية قبل انطلاق العملية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية، والتي ستجرى وفقًا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات في 13 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع محافظات المرحلة الثانية وكافة الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية، مؤكدة أن المحافظات أنهت تجهيز جميع مقار الانتخاب، وشكلت لجانًا للمرور الميداني للتأكد من جاهزية المدارس المستخدمة كمقار اقتراع قبل انطلاق التصويت صباح غدٍ الاثنين، من حيث الإنارة والنظافة والتهوية الجيدة ومراجعة مصادر الطاقة البديلة ورفع الإشغالات من محيط اللجان وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمشاركين في العملية الانتخابية من العاملين باللجان وكذلك المواطنين، وبصفة خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير كراسٍ متحركة ومظلات ومناطق للانتظار أمام المدارس وفي محيط اللجان بالداخل.

وشددت الدكتورة منال عوض على حرص الوزارة والمحافظات على توفير كل سبل الراحة والتيسيرات للناخبين لضمان سهولة وسلاسة عملية التصويت، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية فعّلت غرف عمليات ميدانية لمتابعة الوضع في جميع المحافظات وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع مراكز السيطرة بمحافظات المرحلة الثانية وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية.