كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، وحتى الجمعة 28 نوفمبر، على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة في أول الليل، ومائلًا للبرودة مع آخر الليل.

وتوقعت الأرصاد تكون الشبورة المائية بعد منتصف الليل وحتى الساعة العاشرة صباحا، قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع انخفاض واضح في مستوى الرؤية.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد وسيناء والبحر الأحمر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الإثنين 24 نوفمبر نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

ونصحت الأرصاد بتوخي الحذر خلال القيادة في فترات الشبورة وتقليل السرعة على الطرق المتأثرة، إضافة إلى تجنب مصادر الأتربة في الأماكن المعرضة لنشاط الرياح.

