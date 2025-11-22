دعا الإعلامي عمرو أديب المواطنين للمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، مؤكدًا أن الدولة حرصت منذ البداية على توفير أجواء حرة ونزيهة للتصويت.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "الموضوع يستحق المشاركة، والأمور واضحة جدًا أمامنا"، مشيرًا إلى أن الدولة أكدت منذ الأيام الأولى إصرارها على أن تكون الانتخابات حرة وأن يكون لكل صوت مكانه في الصندوق.

وأضاف أديب أن الرئيس وجه اللجنة الوطنية للانتخابات بالسعي لتحقيق الشفافية والعدل، موضحًا أن "اللجنة الوطنية للانتخابات أخذت إجراءاتها بشكل واضح معلن، وألغت كل الدوائر التي شابتها مشاكل وأعادت التصويت فيها".

وتابع مقدم "الحكاية"، أن هذا يدل على إرادة الدولة بأن تكون لهذه الانتخابات معنى واضح، مؤكدًا أن الأسماء التي تستحق دخول مجلس النواب يجب أن تفوز، ولا يجب أن يدخل أحد أخذ طريقًا ملتويًا أو مختصرًا.

وأشار أديب إلى أن معظم الانتخابات حول العالم قد تشهد بعض المشاكل، لكنه أكد أن الأهم هو موقف الدولة كراعٍ ومراقب يريد لهذه التجربة أن تنجح.

وأكد أديب أن الدولة لا تتدخل في اختيارات الناخبين، بل تقوم بدور المنظم والمراقب الذي يمنع المال السياسي والتزوير والتجاوزات، مما يتيح للمواطن حرية الاختيار بين جميع المرشحين والاتجاهات المتاحة.

