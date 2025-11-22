محافظ القاهرة يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب 20225

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.

رافق محافظ القاهرة في جولته منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

كما تفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، محيط اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2025 لمحافظة القاهرة، لمتابعة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجهًا بسرعة تلبيتها، وتقديم الدعم الفوري.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة انتهت من إعداد المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي ٨٦٢١٣٠٥ ناخبًا عبر ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركزًا انتخابيًا.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.

