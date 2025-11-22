إعلان

مستشفى "زايد التخصصي" يطلق خدمات العلاج الطبيعي المنزلي

كتب : أحمد جمعة

01:28 م 22/11/2025

مستشفى الشيخ زايد التخصصي

أعلن مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إطلاق خدمات العلاج الطبيعي المنزلي المتميزة، وذلك في إطار تفعيل خدمة الرعاية الصحية المنزلية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، بهدف توفير الرعاية الطبية لمرضى الحالات غير الطارئة داخل منازلهم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المستشفى لتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة؛ إذ تشمل الخدمات المتاحة في منظومة الرعاية المنزلية إجراء الكشف الطبي في عدد من التخصصات، من بينها: الباطنة، والقلب، والأطفال، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة الأوعية الدموية، والعظام، فضلًا عن خدمات النساء والتوليد.

كما توفر الخدمة زيارات للتمريض المنزلي، بالإضافة إلى إجراء الأشعة والتحاليل الطبية داخل منزل المريض، إلى جانب تقديم خدمات العلاج الطبيعي المنزلي، وذلك عبر فريق طبي وتمريضي متخصص يضمن تقديم أعلى مستوى من الرعاية وفقًا للمعايير المعتمدة.

مستشفى الشيخ زايد التخصصي خدمات العلاج الطبيعي المنزلي خدمة الرعاية الصحية المنزلية علاج مرضى الحالات غير الطارئة داخل منازلهم

