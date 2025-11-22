الصحة: الوضع الوبائي مستقر بالكامل.. ولا فيروسات جديدة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، استقرار الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر بصورة تامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع يوميًا معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية الموسمية مثل الأنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي التنفسي والفيروسات الشائعة الأخرى، دون رصد أي زيادات غير طبيعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح "عبد الغفار"، في منشور توعوي، أن المستشفيات ما زالت تستقبل الحالات ضمن المعدلات المتوقعة في مثل هذا الوقت من العام، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مؤشرات على انتشار فيروس جديد أو نمط غير معتاد يمكن أن يسبب القلق، كما شدد على توافر لقاح الأنفلونزا الموسمية في جميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن فرق الطب الوقائي بوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة في كل المحافظات لرصد أي تغيرات محتملة في الوضع الوبائي، مع جاهزية كاملة للاستجابة السريعة حال ظهور أي مستجدات.

ووجّه المتحدث باسم الوزارة، عددًا من الإرشادات المهمة للحفاظ على صحة الأطفال داخل المدارس، أبرزها: تطعيم الطفل بلقاح الإنفلونزا الموسمية إذا لم يتلقه مسبقًا (خصوصًا من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات)، وإبقاء الطفل في المنزل عند ظهور أعراض مثل ارتفاع الحرارة أو السعال أو الإرهاق حتى تتحسن حالته تمامًا لمدة 24 ساعة على الأقل دون خافض للحرارة، وتعليم الأطفال العادات الصحية مثل غسل اليدين، وتجنب مشاركة الأدوات، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس، واستشارة الطبيب عند ظهور أعراض شديدة كضيق التنفس أو الإعياء الشديد.

وختم "عبد الغفار" بتأكيد أن وزارة الصحة تتابع لحظيًا الوضع الوبائي للأمراض المعدية محليًا وعالميًا، وتعلن أي مستجدات أولًا بأول لضمان استقرار الصحة العامة في البلاد، من خلال الخط الساخن 15335 و105.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي وفقًا للقانون الجديد

اليوم.. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية