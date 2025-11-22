نشرة التوك شو| "دولة التلاوة" تُكرم قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: بيع الأصوات حرام.. مصر تستاهل انتخابات بما يرضي الله

أكد الإعلامي عمرو أديب أن بيع الأصوات في الانتخابات "حرام شرعًا"، معقبًا: "هات أي دولة في العالم الرئيس فيها بيقول للناس متبعوش أصواتكم.. إحنا ليه بنعمل كده؟".

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن من يبيع صوته بـ200 أو 300 جنيه يستحق ما يجري له، مضيفًا أن هذا المال "سُحت وحرام" وأنه يتحدى أي عالم دين أن يفتي بجوازه.

"دولة التلاوة".. لجنة التحكيم تشيد بالأداء وتغادر مقاعدها لمصافحة المتسابقين

شهدت الحلقة الثالثة من برنامج "دولة التلاوة" منافسات قوية بين المتسابقين.

أجرت لجنة التحكيم منافسة شريفة بين المتسابقين رضا محمد رضا وأحمد سيد رشاد لتساويهما في الدرجات.

حسام موافي يحذر من خطورة جرثومة المعدة ويكشف عن مصدر مفاجئ لآلام البطن

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الخطورة الكبيرة لجرثومة المعدة، مؤكدًا أنها قد تتطور إلى قرحة في المعدة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

وقال موافي خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد: "تنتقل الجرثومة بسهولة عبر الرذاذ من الشخص المصاب أثناء إعداد الطعام"، مشددًا على ضرورة تجنب تناول الطعام خارج المنزل كإجراء وقائي أساسي.

شوقي علام: فهم التعاملات البنكية شرط أساسي لإصدار الفتوى الصحيحة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الركيزة الأساسية لأي فتوى صحيحة تبدأ من "فهم الواقع" بدقة قبل استنباط الحكم الشرعي.

لال حلقة برنامج "بيان للناس" المذاع على قناة الناس قال علام: "لا يمكن الوصول إلى حكم شرعي سليم دون الإحاطة الكاملة بجميع ملابسات المسألة المطروحة"، مشيرًا إلى أن فقه العبادات والمعاملات، خاصة في عصرنا الحالي، يواجه تحديات متجددة بسبب تغير أنماط الحياة وتعقيد الصور الحديثة للتعاملات.

المتحدث العسكري: القوات المسلحة درع الوطن وسيفه وماضية في أداء رسالتها الوطنية

أكد العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائماً درع الوطن وسيفه وماضية في أداء رسالتها الوطنية المقدسة حفاظاً على أمن مصر واستقرارها وصون مقدراتها.

"دولة التلاوة" تُكرم قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت

كرم برنامج "دولة التلاوة"، هرمًا من أهرامات التلاوة في مصر، وهو الشيخ العظيم محمد رفعت، الذي وُصف بأنه جسر بين الأرض والسماء.

كان صوته يحمل نفحات من نور تنزل على القلوب كندى الصباح على فروع الشجر العطشى، ولهذا السبب، أطلق عليه لقب "قيثارة السماء".