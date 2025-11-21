إعلان

"دولة التلاوة" تُكرم قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت

كتب : حسن مرسي

10:38 م 21/11/2025

الشيخ محمد رفعت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرم برنامج "دولة التلاوة"، هرمًا من أهرامات التلاوة في مصر، وهو الشيخ العظيم محمد رفعت، الذي وُصف بأنه جسر بين الأرض والسماء.

كان صوته يحمل نفحات من نور تنزل على القلوب كندى الصباح على فروع الشجر العطشى، ولهذا السبب، أطلق عليه لقب "قيثارة السماء".

وُلد الشيخ رفعت في حي المغربلين بالقاهرة في بيت بسيط.، ورغم فقدانه للبصر، عوضه الله ببصيرة أضاءت طريقه وجعلت صوته جسراً للنور.

في سن التاسعة، حفظ القرآن الكريم، كما أتم دراسة القراءات السبع، وحفظ الموشحات والقصائد، وبمرور الوقت، أصبح صوته يُسمى "الصوت الملائكي".

كان يوم 31 مايو 1934 محطة فارقة وتاريخية في حياة الشيخ، ففي ذلك اليوم، افتُتحت الإذاعة المصرية بصوته الخالد.

وفي وقت لاحق، طلبت الإذاعة البريطانية تسجيل القرآن منه، فاستجاب لهم وسجل سورة مريم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دولة التلاوة تكرم قيثارة السماء دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد رفعت برنامج دولة التلاوة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل