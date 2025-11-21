"دولة التلاوة" تُكرم قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت

كرم برنامج "دولة التلاوة"، هرمًا من أهرامات التلاوة في مصر، وهو الشيخ العظيم محمد رفعت، الذي وُصف بأنه جسر بين الأرض والسماء.

كان صوته يحمل نفحات من نور تنزل على القلوب كندى الصباح على فروع الشجر العطشى، ولهذا السبب، أطلق عليه لقب "قيثارة السماء".

وُلد الشيخ رفعت في حي المغربلين بالقاهرة في بيت بسيط.، ورغم فقدانه للبصر، عوضه الله ببصيرة أضاءت طريقه وجعلت صوته جسراً للنور.

في سن التاسعة، حفظ القرآن الكريم، كما أتم دراسة القراءات السبع، وحفظ الموشحات والقصائد، وبمرور الوقت، أصبح صوته يُسمى "الصوت الملائكي".

كان يوم 31 مايو 1934 محطة فارقة وتاريخية في حياة الشيخ، ففي ذلك اليوم، افتُتحت الإذاعة المصرية بصوته الخالد.

وفي وقت لاحق، طلبت الإذاعة البريطانية تسجيل القرآن منه، فاستجاب لهم وسجل سورة مريم.