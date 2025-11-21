محمد ماهر الشناوي يُبهر "دولة التلاوة" بسورة الرعد

أكد المتسابق محمد ماهر شفيق الشناوي أن وجوده في برنامج "دولة التلاوة" المُذاع على قنوات "الناس" و"الحياة" يُمثِّل تحقيقًا لأعظم حلمه في التلاوة القرآنية.

وقال "الشناوي"، خلال الحلقة، إنه يشعر بسعادة غامرة بالمشاركة، مشيرًا إلى أن الداعمين الأوفياء في حياته هم والداه وخاله وأخوه وأساتذته الذين ساندوه خطوة بخطوة، مؤكدًا أن هذا الدعم كان العامل الرئيسي في دفعِه نحو هذه اللحظة المميزة.

استهل محمد تلاوته بآيات من سورة الرعد، متبعًا قواعد التجويد، حيث لفت انتباه اللجنة إلى قوة صوته وتميزه، رغم بعض الملاحظات على بداية التلاوة في آيات مثل "لتبتغوا فضلاً من ربكم" و"ولتعلموا عدد السنين والحساب"، وأشاروا إلى ضرورة الانتباه إلى الفواصل الصوتية والطول في بعض الكلمات.

وعلقت لجنة التحكيم على الأداء، حيث قال الشيخ جابر بغدادي، "قراءتك جميلة جدًا وصوتك قوي، مع ضرورة التركيز على ضبط الغنة والفواصل الصوتية لتظهر التلاوة بشكل أفضل".

كما أشاد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات والأصوات، بأداء المتسابق، مشيرًا إلى قوة الصوت وضبط المقامات، مع ملاحظة بسيطة على بعض الحروف والوقف الابتداء، مؤكداً أن الالتزام بهذه التفاصيل سيزيد من جودة التلاوة ويبرز قدراته بشكل أكبر.