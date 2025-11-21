3 جوائز لـ"كان يا ما كان في غزة".. "هنو" يختتم الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة

تتابع غرفة عمليات حزب العدل عن كثب سير عملية تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتنسيق الكامل مع أمانة المصريين بالخارج وأمانة العلاقات الخارجية بالحزب، لضمان متابعة دقيقة لكل مقارّ التصويت.

وبحسب بيان الحزب أكد علي ابو حميد مدير الحملة الانتخابية المركزية بحزب العدل ان الغرفة منعقدة على مدار يومي التصويت بالكامل؛ لمتابعة تطورات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتقديم الدعم اللازم لمرشحي الحزب وأنصارهم بالخارج، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، والتعامل السريع مع أي مشكلات إن ظهرت.

وأشاد حزب العدل بجهود المصريين بالخارج وحرصهم الدائم على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، مؤكدًا ثقته في وعيهم ودورهم الوطني في دعم المسار الديمقراطي.

وقد رصدت الغرفة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان إقبالًا جيدًا في المملكة العربية السعودية والإمارات وباقي دول الخليج، بينما جاءت الكثافة أقل نسبيًا في عدد من الدول الأوروبية و لبنان حتى الآن.

