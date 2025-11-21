إعلان

غرفة عمليات حزب العدل تواصل انعقادها لمتابعة اليوم الأول من انتخابات المصريين بالخارج

كتب- عمرو صالح:

09:11 م 21/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    غرفة عمليات حزب العدل
  • عرض 4 صورة
    غرفة عمليات حزب العدل
  • عرض 4 صورة
    غرفة عمليات حزب العدل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتابع غرفة عمليات حزب العدل عن كثب سير عملية تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتنسيق الكامل مع أمانة المصريين بالخارج وأمانة العلاقات الخارجية بالحزب، لضمان متابعة دقيقة لكل مقارّ التصويت.

وبحسب بيان الحزب أكد علي ابو حميد مدير الحملة الانتخابية المركزية بحزب العدل ان الغرفة منعقدة على مدار يومي التصويت بالكامل؛ لمتابعة تطورات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتقديم الدعم اللازم لمرشحي الحزب وأنصارهم بالخارج، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، والتعامل السريع مع أي مشكلات إن ظهرت.

وأشاد حزب العدل بجهود المصريين بالخارج وحرصهم الدائم على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، مؤكدًا ثقته في وعيهم ودورهم الوطني في دعم المسار الديمقراطي.

وقد رصدت الغرفة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان إقبالًا جيدًا في المملكة العربية السعودية والإمارات وباقي دول الخليج، بينما جاءت الكثافة أقل نسبيًا في عدد من الدول الأوروبية و لبنان حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

بعد الإقبال الكبير.. إجراءات المتحف المصري للتغلب على زيادة أعداد الزائرين

كيف نجحت وزارة الزراعة في إنتاج الفاكهة الإستوائية؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 تصويت المصريين بالخارج حزب العدل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل