افتتاح حفل ختام "القاهرة السينمائي" بعزف السلام الجمهوري (صور)

كتب : منى الموجي

08:57 م 21/11/2025

افتتاح حفل ختام ''القاهرة السينمائي'' بعزف السلام

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حفل ختام دورته السادسة والأربعين، بعزف السلام الجمهوري، بحضور نجوم وصناع الأفلام التي شاركت في البرامج والمسابقات المختلفة، والنجم حسين فهمي رئيس المهرجان.

يقام الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ومن بين الحضور: خالد النبوي، خالد الصاوي، أحمد مجدي، نيللي، هنادي مهنا، مجدي أحمد علي، لقاء الخميسي، عبدالرحيم كمال.

شهد المهرجان على مدار أيامه العشرة بداية من افتتاحه في 12 نوفمبر، مشاركة عدد كبير من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، تنافست على جوائز المهرجان المختلفة، وعدد من الجلسات النقاشية التي تناولت قضايا سينمائية هامة، وحوارات خاصة مع نجوم وصناع الفن، بينهم: خالد النبوي الذي فاز بجائزة فاتن حمامة للتميز، المخرج محمد عبدالعزيز الذي حصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

