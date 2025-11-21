أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح آخر لجان التصويت للمصريين بالخارج في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك مع بدء عملية الاقتراع في لجنة ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم، إن عملية التصويت تسير بسهولة ويسر، مشيرًا إلى توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم منذ اللحظات الأولى لفتحها.

وتجري عملية الاقتراع بالخارج من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بتوقيت الدولة التي يُجرى فيها التصويت، مع تخصيص ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة دون التأثير على انتظام العملية الانتخابية، وذلك وفق الجدول الإجرائي والزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.