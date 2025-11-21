شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، شهدت السفارة المصرية في الرياض بالسعودية، توافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة (فيديو)

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء تنفيذ خطة المحافظة لاستبدال مركبات التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، وذلك ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حالة الطقس غدًا.. شبورة وأمطار بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 22 نوفمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

المتحدث العسكري: القوات المسلحة درع الوطن وسيفه وماضية في أداء رسالتها الوطنية

أكد العميد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائماً درع الوطن وسيفه وماضية في أداء رسالتها الوطنية المقدسة حفاظاً على أمن مصر واستقرارها وصون مقدراتها.

25 صورة - أكثر من 4 آلاف وظيفة متاحة بـ14 محافظة - الرواتب والتقديم

كشفت وزارة العمل، عن طرح عدد من فرص العمل الجديدة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام.

مدبولي: مصر تستهدف تحقيق التكامل مع دول القارة الأفريقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا.

وزير الثقافة يكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع كوريا الجنوبية

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس مع وزير الثقافة والعلوم في كوريا الجنوبية، والتي شهد توقيعها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز آفاق التعاون الثقافي بين البلدين، وتعكس خصوصية العلاقات الثنائية الممتدة التي تربط مصر وكوريا الجنوبية.

يظهر الليلة في "دولة التلاوة".. من هو محمد القلاجي الذي يحاكي كبار القراء؟ - صور

تنطلق في التاسعة من مساء الليلة، الحلقة الثالثة لبرنامج دولة التلاوة الذي انطلق الجمعة الماضية وأنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ويذاع على قنوات "الناس - سي بي سي - الحياة - مصر قرآن كريم".

مدبولي يعقد اجتماعا مع ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الفكرية والبحثية بجنوب أفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبحضور السفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مدينة "جوهانسبرج" لترؤس وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مدبولي يلتقي مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" المستثمرة في منجم السكري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ستيوارت بيلي، رئيس الاستدامة والشئون المؤسسية في شركة "أنجلو جولد أشانتي" بجنوب أفريقيا، المُستثمرة في منجم السكري للذهب، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا.

