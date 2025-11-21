إعلان

مرشح "الإصلاح والنهضة" بأسيوط يطعن على نتيجة انتخابات الدائرة الرابعة

كتب- عمرو صالح:

06:59 م 21/11/2025

الدكتور نشأت عبدالعليم

تقدم المستشار الدكتور نشأت عبدالعليم، مرشح حزب الإصلاح والنهضة بمجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط "أبوتيج – صدفا – الغنايم"، بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار إعلان نتيجة الدائرة، عقب وجود تجاوزات وملاحظات جوهرية شابت العملية الانتخابية.

وأكد عبدالعليم، في بيان، أن الطعن جاء استنادًا إلى وقائع وإجراءات تم رصدها خلال يومي التصويت والفرز، وعلى رأسها عدم تمكين الوكلاء من أداء دورهم الرقابي في بعض اللجان، ووجود مخالفات أثرت على شفافية عملية الفرز، بما يستوجب إعادة النظر في النتيجة حفاظًا على إرادة الناخبين.

وشدد المرشح على احترامه الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات ومؤسسات الدولة، مع ثقته الكاملة في أن القضاء المصري سيُعيد الحقوق لأصحابها ويضمن نزاهة العملية الانتخابية.

واختتم عبدالعليم تصريحاته بالتأكيد أن تحركه القانوني هو "دفاع عن صوت الناس ورفض لأي تجاوز يمس إرادتهم"، معلنًا استمراره في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حتى تُعلن الحقيقة كاملة.

