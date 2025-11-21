إعلان

بعد انتشار مشكلات اضطراب النوم.. د. مهاب مجاهد: اذهب للطبيب فورًا في هذه الحالة

كتب : محمد شاكر

05:58 م 21/11/2025

الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي

أكد الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، أن اضطرابات النوم تمثل أعراضًا لكل الاضطرابات النفسية، مشددًا على خطورتها وأهمية استشارة الطبيب حال استمرارها لمدة أسبوعين متواصلين.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال "مجاهد": "إذا كان لديك صُعوبة في الدخول في النوم، أو نومٌ مُتقطِّع، أو تستيقظ وتشعر كأنك لم تنم، أرجوك توجَّه إلى الطبيب النفسي إذا استمر هذا الأمر لمدة تزيد على أسبوعين متواصلين".

وأضاف مجاهد: "اضطرابات النوم ليست مجردَ أعراضٍ لها تصنيفات لوحدها، وإنما تُعَدُّ أعراضًا لكل الاضطرابات النفسية".

وتابع: "اضطراب القلق العام تَعْرِفُه منين؟.. نومٌ متقطِّع والاكتئاب النمطي الشائع تَعْرِفُه منين؟.. صُعوبة في الدخول في النوم.. الاكتئاب غير النمطي غير المشهور؟ زيادة في ساعات النوم، نوبات الهوس نعرف أنها في الطريق إلى المريض من قلة ساعات النوم".

ولذا أقول للجمهور: أيُّ تغيُّر في النوم لمدة تزيد على أسبوعين متواصلين، اعْرِض نفسك على الطبيب النفسي.

وحل الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي وعضو مجلس الشيوخ، ضيفا على الحلقة الجديدة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث خلالها حول عدد من القضايا مثل: كواليس تعيينه في مجلس الشيوخ، وكيف أثرت الأزمة الاقتصادية على شخصية المصريين، ورأيه في نظام البكالوريا، وغيرها من القضايا الهامة والنصائح المهمة للحفاظ على التوازن النفسي.

اضطرابات النوم مهاب مجاهد الطب النفسي مشاكل النوم الأرق

