نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من الجامع الأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:43 ص 21/11/2025

الجامع الأزهر

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ عبدالناصر حرك، ويلقي الخطبة الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبتي الجمعة، إذ تأتي الخطبة الأولى بعنوان «كُن جميلاً تَرَ الوجودَ جميلا»، فيما تتناول الخطبة الثانية موضوع «التعدي على الجار»، ضمن حرصها على ترسيخ القيم الأخلاقية، وتوعية المواطنين بآداب الاختلاف، وأهمية احترام الآخر وبناء علاقات مجتمعية قائمة على الرحمة والإنصاف.

وتعمم وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة على جميع مساجد الجمهورية التابع لها، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع المشيخة.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

