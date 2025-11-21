أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين بالخارج، حيث افتتحت نيوزيلندا أولى لجان الاقتراع بسبب فروق التوقيت العالمية.

وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، في تصريحات لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن عملية التصويت انطلقت وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وقال "بنداري": العملية الانتخابية تجرى على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، سواء في الخارج أو الداخل.

وأضاف أن الهيئة أكملت جميع استعداداتها لاستقبال الناخبين المصريين في 139 لجنة انتخابية منتشرة عبر 117 دولة حول العالم.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة، إلى أن الاستعدادات في الداخل تمت بنفس الكفاءة، حيث تم الانتهاء من طباعة أوراق الاقوتاع وتسليمها إلى المحاكم الابتدائية في المحافظات الـ13 المشمولة بالمرحلة الثانية، تمهيدًا لتوزيعها على القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.

وتابع "بنداري": المندوب يحصل على إفادة معتمدة من المحكمة تتيح له التواجد في لجنته الفرعية فقط خلال التصويت، بينما الوكيل يحق له حضور عملية الفرز والحصول على صورة من الحصر العددي.

وأكد أن هذه الضوابط تأتي حرصًا على تحقيق الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية، مشددًا على أن الهيئة تمثل الضمانة الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الانتخابات في جميع اللجان.

