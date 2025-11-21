عبد المنعم سعيد يوضح دلالات قرار تكساس بحظر الإخوان

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن قرار ولاية تكساس الأمريكية بحظر جماعة الإخوان يمثل انتصارًا مهمًا في مواجهة التنظيم الدولي للجماعة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن هذه الخطوة الكبيرة كان يجب البناء عليها بنقل التجربة إلى سائر الولايات الأمريكية.

وأوضح "سعيد"، أن جماعة الإخوان تعتمد في استراتيجيتها على ما وصفه بـ"فن الأقليات" في محاولاتها المستمرة للتأثير والتمدد عبر الحدود.

وتابع أن أوروبا بدورها تشعر بقلق بالغ من محاولات الجماعة التغلغل داخل مؤسساتها المجتمعية والسياسية.

وأشار إلى دور بريطانيا تحديدًا في دعم الجماعة، معتبرًا أنها "تُعد الراعي الأول لجماعة الإخوان الإرهابية داخل أوروبا".

وأكد أن السياسات البريطانية وفرت للجماعة ملاذًا آمنًا ونفوذًا في عدة ملفات سياسية وإعلامية على الساحة الأوروبية.

وشدد على أن مصر هي صاحبة الفضل الأكبر في كشف الوجه الحقيقي للإخوان أمام العالم، وأن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد إنقاذ لمصر فقط، بل قدمت للمجتمع الدولي دليلًا عمليًا على خطورة ترك الجماعة تصل إلى السلطة أو تُمسك بمفاصل المجتمع.