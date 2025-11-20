إعلان

ضباب وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من الساعات المقبلة

كتب : محمد نصار

10:26 م 20/11/2025

شبورة كثيفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة والتي تزداد كثافة خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل: من المتوقع تكون الشبورة المائية خلال الساعات القليلة القادمة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن الشبورة تزداد كثافتها خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

اقرأ أيضًا:

بعد الإقبال الكبير.. إجراءات المتحف المصري للتغلب على زيادة أعداد الزائرين

كيف نجحت وزارة الزراعة في إنتاج الفاكهة الإستوائية؟

أسعار الإقامة الفندقية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة كثيفة الأرصاد الجوية رياح أمطار درجات الحرارة أحوال الطقس

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة