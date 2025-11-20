ضباب وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة والتي تزداد كثافة خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل: من المتوقع تكون الشبورة المائية خلال الساعات القليلة القادمة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن الشبورة تزداد كثافتها خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

