منع ياسمين الخطيب من الظهور في الإعلام لمدة 3 أشهر

كتب : محمد سامي

05:56 م 20/11/2025

ياسمين الخطيب

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور ياسمين الخطيب لمدة 3 أشهر من تاريخه.

كما تضمن القرار الصادر عن المجلس، توجيه الإنذار للحساب المسمى "ياسمين الخطيب"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون.

ياسمين الخطيب منع ياسمين الخطيب من الظهور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبد العزيز

