هل هناك شركات تُؤمن على كنوز المتحف المصري الكبير؟

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن الحفاظ على المتحف يعتمد على مصادر تمويل متعددة.

وقال غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن الدولة تؤمن بشراكة مع القطاع الخاص لتجاوز البيروقراطية في الضيافة والاستثمار والصيانة، مشيرًا إلى إضافات مستقبلية لم تبدأ بعد، مؤكدًا أن هذا النموذج يضمن كفاءة عالية.

وأكد أن شركات التأمين تغطي الأصول الاعتيادية والمنشآت بالمتحف المصري الكبير فقط، مشيرًا إلى أن الآثار لا تُؤمَّن في أي مكان عالميًا لأن قيمتها لا تُقدَّر بثمن.

وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إلى أن إجراءات أمنية بشرية وتقنية معقدة تحمي كل قطعة في المتحف ومعامل الترميم.

وأضاف أن إيرادات التذاكر توفر تمويلًا كبيرًا للصيانة، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتأخر في الدعم الإنشائي، والمتحف باعتباره هيئة اقتصادية يعتمد على أساليب تمويل متنوعة وفق القانون.

وتابع غنيم أن المنظومة الحالية واعدة جدًا، مؤكدًا أن مصادر تمويل إضافية ستُضاف قريبًا، مشددًا على أن الشراكة مع الخاص تجعل المتحف مستدامًا.