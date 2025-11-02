أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن هناك محاولات مستمرة لتشويه إنجازات مصر الحضارية، مشيرًا إلى أن الأشرار لا يتركون أي مناسبة نجاح مصرية تمر دون محاولة طمسها.

خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة"، حيث قال: "مصر كل ما تنجح في حاجة مش هيسيبوها تنجح، ومش هيسيبوها تنور لأنهم مش عايزينها كده".

وأضاف السيسي عن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: "أحسست أن حبي لأجدادي قدماء المصريين كافؤوني مكافأة كبيرة قوي، حيث جعلوا هذا الافتتاح العالمي يتفق مع عيد ميلادي في الأول من نوفمبر".

وتابع عالم المصريات رددًا على المزاعم التي أثارها "أيدي كوهين" حول يهودية الأهرامات، قائلًا: "هذا الرجل جاهل بامتياز"، مؤكدًا أن الأدلة التاريخية تدحض مزاعمه.

وأشار إلى أن "المتحف البريطاني يؤكد أن الهرم بُني عام 2800 قبل الميلاد، بينما النبي إبراهيم عليه السلام جاء بعد ذلك بـ1100 عام".

وأكد الدكتور وسيم السيسي أن هذه المزاعم تتناقض مع الحقائق التاريخية الثابتة، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية سبقت الديانات السماوية بآلاف السنين.

وقال: "كيف يُدَّعى أن الأهرامات صناعة يهودية وهي سبقت ظهور اليهودية بأكثر من ألف عام؟".

واختتم السيسي مؤكدًا أن الأهرامات تظل شاهدًا خالدًا على عظمة الحضارة المصرية، وأن المصريين القدماء هم بناة هذه الصروح العظيمة، مستشهدًا باعتراف مناحم بيجن نفسه أثناء زيارته لمصر حين صحح قوله بأن إسرائيل بنت الأهرامات بعد أن التقى بعلماء المصريات.