الأهرامات إنجاز بشري خالص.. وسيم السيسي: حضارة مصر نشأت قبل 39 ألف سنة

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الحضارة الفرعونية انطلقت قبل بداية الزمن المسجل نفسه بآلاف السنين.

وقال السيسي، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، إن المؤرخ مانيتون السمنودي، مشيرًا إلى أن عصر الأسرات الـ30 كان الأقل ازدهارًا، مشيرًا إلى عصور سابقة مثل أتباع حورس (13 ألف سنة) والملوك الأجلاء (10 آلاف سنة) وأشباه الآلهة (10 آلاف أخرى)، مؤكدًا أن هذه الحقب تعيد رسم خريطة التاريخ البشري كله.

وأضاف أن بردية تورين توثق أسماء ملوك منذ 39 ألف سنة حتى الأسرة الـ18، مشيرًا إلى تجنب كثيرين مناقشتها خوفًا من إعادة كتابة التاريخ، موضحًا أن هيرودوت نقل عن الكهنة المصريين أن الشمس كانت تشرق من الغرب، وهو ما أكده فلكي فرنسي علميًا بكارثة كونية غيرت دوران الأرض.

وتابع الدكتور وسيم السيسي، أن الأهرامات إبداع مصري خالص لا علاقة له بكائنات فضائية أو حضارات غامضة.

وأكد أن دراسات حديثة تثبت استخدام المصريين القدماء مفاهيم رياضية متقدمة مثل "باي 3.14" قبل 3000 عام ميلاديًا، مشددًا على أن كتب مثل "عجلات الآلهة" لإريك فون دانكن تفتقر لأي أساس علمي.

وأكد أن 36 بردية أصلية جمعتها أربعة علماء تحتوي على علوم دقيقة حول الدائرة والمثلث الذهبي، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق تكشف قدرة المصريين على حساب "باي" بدقة مذهلة، مما يجعل الأهرامات دليلاً على عبقرية بشرية خالصة.