حالة الطقس.. الأرصاد: استمرار سقوط أمطار متفاوتة تصل لرعدية في هذه المناطق

كتب : محمد عبدالناصر

07:07 م 02/11/2025

ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أحدث صور الأقمار الصناعية أظهرت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، إضافة إلى مناطق شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

وتُشير البيانات إلى أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع توقعات بأن تكون رعدية على بعض مناطق الصحراء الغربية، وسط متابعة مستمرة لحركة السحب وحالة عدم الاستقرار الجوي.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية مراقبة تطور الحالة الجوية أولًا بأول، مع التنبيه باتباع تعليمات السلامة خلال التقلبات الجوية.

574856958_1247663577392207_7137077044842706959_n

