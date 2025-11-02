مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع 15 مذكرة تفاهم مشتركة

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشترك، وذلك في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بين البلدين.

تضمنت الاتفاقيات المبرمة اليوم، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد التخطيط القومي ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية (2025–2027)، وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصريّ، والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة اللبنانية.

وشملت الاتفاقيات المبرمة كذلك، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.

كما شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع بروتوكول التعاون التدريبي بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والمديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، وقعته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، وفايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، عن الجانب اللبناني.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إمكانية التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والسفير يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين، عن الجانب اللبناني.

وشهد رئيسا وزراء البلدين، كذلك، توقيع اتفاقية في مجال النقل البحري بين مصر ولبنان، وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، وفايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، عن الجانب اللبناني.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي المقترح لبروتوكول التعاون الصناعي بين البلدين، والذي وقعته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، وفايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل بالحكومة اللبنانية.

وشملت الاتفاقيات كذلك، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الفني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، وقعها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الجانب المصري، والسفير يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين بالحكومة اللبنانية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والحكومة اللبنانية ممثلة في وزارة الزراعة، للتعاون في مجال الأبحاث الزراعية، وقعها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الجانب المصري، والسفير يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين، عن الجانب اللبناني.

وفي الوقت نفسه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، بشأن التعاون في مجالات الإسكان والعمران، وقعها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الجانب المصري، والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة اللبنانية، عن الجانب اللبناني.

وتضمنت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية وإدارة الجمارك اللبنانية في المجالات الضريبية والجمركية والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، وقعها أحمد كجوك، وزير المالية، عن الجانب المصري، وياسين جابر، وزير المالية عن الجانب اللبناني.

وشملت الاتفاقيات أيضًا، توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة اللبنانية، بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وقعها السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، عن الجانب المصري، والسفير علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان بالجمهورية اللبنانية، وقعها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الجانب المصري، والقاضي محمود مكيّه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني.

وتم كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في مجلس الخدمة المدنية في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وقعه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الجانب المصري، والقاضي محمود مكيّه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني.

كما شهد رئيسا وزراء مصر ولبنان، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقعها إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الجانب المصري، والدكتور محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.

وعقب ذلك، وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، محضر الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة.

