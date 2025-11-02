إعلان

تغيير رؤساء وسكرتيري أحياء.. سبب الحركة التكميلية للمحليات بالقاهرة

كتب : محمد نصار

12:38 م 02/11/2025

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، أسباب اعتماد حركة محليات تكميلية من قبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وذلك عقب اعتماد الحركة السنوية للمحليات من جانب وزارة التنمية المحلية.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الأحد، إن هذه الحركة التكميلية تأتي في إطار حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة والاستفادة من الخبرات المحلية في مواقع مختلفة.

وأضاف أن الحركة شملت عددًا من مناصب رؤساء الأحياء وسكرتيريهم، بهدف تحسين منظومة العمل ورفع كفاءتها.

وكان أصدر محافظ القاهرة، حركة تنقلات تكميلية بين رؤساء الأحياء شملت تكليف محمد عبد النعيم عبد الرحمن رئيسًا لحي روض الفرج نقلًا من حي شبرا، وحمادة رزق يوسف رئيسًا لحي شبرا نقلًا من حي روض الفرج، وجيهان جادو حسنين رئيسًا لحي غرب مدينة نصر نقلًا من حي طرة، وسامر حنفي محمد المحلاوي رئيسًا لحي بولاق أبو العلا نقلًا من حي شرق مدينة نصر.

كما أصدر المحافظ، حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بعدد من مناطق القاهرة شملت تكليف شريف محمد شريف مكاوي، سكرتيرًا لحي حلوان، وإسلام سيد إسماعيل، لحي السيدة زينب، ومحمد محجوب سالم لحي المرج، وسمير محمود مجلي لحي غرب مدينة نصر، وأحمد محمد محمدي لحي الزيتون، وأشرف نور الدين محمد لحي منشأة ناصر، وعمرو سامي محمد لحي دار السلام، وعلي رضا محمد شحاتة لحي غرب القاهرة، ووليد حسنين عبد المنعم لحي الشرابية، وهناء بباوي مسعود لحي عين شمس، ووجيه عز الدين محمد لحي الخليفة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون واتفاقيتين

أجواء خريفية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على عقوبة إهانة عضو اللجنة الانتخابية وفقًا للقانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم صابر وزارة التنمية المحلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"