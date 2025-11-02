تغيير رؤساء وسكرتيري أحياء.. سبب الحركة التكميلية للمحليات بالقاهرة

كشف مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، أسباب اعتماد حركة محليات تكميلية من قبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وذلك عقب اعتماد الحركة السنوية للمحليات من جانب وزارة التنمية المحلية.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الأحد، إن هذه الحركة التكميلية تأتي في إطار حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة والاستفادة من الخبرات المحلية في مواقع مختلفة.

وأضاف أن الحركة شملت عددًا من مناصب رؤساء الأحياء وسكرتيريهم، بهدف تحسين منظومة العمل ورفع كفاءتها.

وكان أصدر محافظ القاهرة، حركة تنقلات تكميلية بين رؤساء الأحياء شملت تكليف محمد عبد النعيم عبد الرحمن رئيسًا لحي روض الفرج نقلًا من حي شبرا، وحمادة رزق يوسف رئيسًا لحي شبرا نقلًا من حي روض الفرج، وجيهان جادو حسنين رئيسًا لحي غرب مدينة نصر نقلًا من حي طرة، وسامر حنفي محمد المحلاوي رئيسًا لحي بولاق أبو العلا نقلًا من حي شرق مدينة نصر.

كما أصدر المحافظ، حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بعدد من مناطق القاهرة شملت تكليف شريف محمد شريف مكاوي، سكرتيرًا لحي حلوان، وإسلام سيد إسماعيل، لحي السيدة زينب، ومحمد محجوب سالم لحي المرج، وسمير محمود مجلي لحي غرب مدينة نصر، وأحمد محمد محمدي لحي الزيتون، وأشرف نور الدين محمد لحي منشأة ناصر، وعمرو سامي محمد لحي دار السلام، وعلي رضا محمد شحاتة لحي غرب القاهرة، ووليد حسنين عبد المنعم لحي الشرابية، وهناء بباوي مسعود لحي عين شمس، ووجيه عز الدين محمد لحي الخليفة.

