"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي

كتب : مصراوي

12:17 م 02/11/2025

شعار نادي الزمالك

كتب- عمرو صالح:
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد مجلة النادي الأهلي، بشأن العدد الصادر بتاريخ ٣٠ أكتوبر.
وأكد نادي الزمالك في شكواه، أن ما نشر في مجلة الأهلي تضمن مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز نادي الزمالك النادي الأهلي

