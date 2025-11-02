كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تحت ولاية جهازَي تنمية مدينة الفيوم الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي؛ في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وشدد الشربيني على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة؛ لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتًا إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسؤوليتهم المباشرة.

وتمثلت المخالفات والتعديات في إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات مختلفة، وزراعات موسمية مخالفة وحفر بئر مياه وإقامة أسوار، وزيادة نسب بنائية وأعمدة خرسانية، دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني.

