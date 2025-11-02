رئيس "سلامة الغذاء": المتحف المصري الكبير يجسد ريادة مصر في صون الهوية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا استثنائيًا وعيدًا وطنيًا يجسّد عظمة مصر وريادتها الحضارية والإنسانية، ويؤكد قدرتها، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة في أبهى صورها.



وأوضح في بيان اليوم، أن هذا الصرح العالمي لا يمثل مجرد متحف يضم آثارًا خالدة، بل هو رمز لقدرة الدولة المصرية على صون تراثها وتاريخها العريق، وفي الوقت ذاته تأكيد على مضيها بخطى واثقة نحو المستقبل في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.



وأضاف الهوبي أن ما شهده العالم من تنظيم متميز واستعدادات غير مسبوقة يعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من كفاءة في الإدارة ودقة في التنفيذ، مؤكدًا أن افتتاح هذا الصرح العظيم يمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لإبراز الوجه الحضاري المشرق لمصر أمام العالم.



واختتم رئيس الهيئة تصريحه بالتأكيد على أن مشاعر الفخر والاعتزاز التي يعيشها المصريون في هذا اليوم التاريخي تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والإنجاز، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا منارةً للحضارة وموطنًا للريادة والعطاء، وأن أبناءها ماضون بعزيمة وإصرار نحو مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم.