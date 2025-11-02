أعرب حزب الجبهة الوطنية عن بالغ فخره واعتزازه بما شهدته مصر من حدث عالمي استثنائي تمثل في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث الذي خطف أنظار العالم، وقدم للعالم أجمع صورة ناصعة عن عظمة الدولة المصرية الحديثة وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى بما يليق بتاريخها ومكانتها وريادتها الحضارية.

وأكد الحزب في بيان له أن حفل الافتتاح الأسطوري جاء بمثابة لوحة وطنية وإنسانية متكاملة، امتزج فيها الحاضر بالماضي، والتاريخ بالمستقبل، لتعلن مصر من جديد أنها مهد الحضارة الإنسانية، وصاحبة الريادة التي لا تغيب. فقد عكست التنظيمات الدقيقة والعروض الفنية المبهرة والمشهد الحضاري الراقي روح الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضع الإتقان والإنجاز في صدارة أولوياتها.

وأشاد حزب الجبهة الوطنية بالمشاركة الدولية الواسعة التي شهدها الحفل، حيث توالت الوفود الرسمية من مختلف دول العالم، تعبيرًا عن احترام المجتمع الدولي لمصر وتقديره لمكانتها التاريخية والسياسية، ولما تمثله من ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. إن توافد هذا العدد الكبير من القادة والوزراء وممثلي الدول والمنظمات العالمية إنما يؤكد أن مصر أصبحت قبلة العالم، ومركزًا للحضارة والحوار الإنساني والتلاقي بين الشعوب.

كما ثمن الحزب المشهد المهيب لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لضيوف مصر الكبار، والذي اتسم بالحفاوة والوقار والرمزية العميقة التي تليق بمقام مصر ومكانة رئيسها. لقد كان ذلك الاستقبال عنوانًا للدبلوماسية الرفيعة، ورسالة للعالم بأن مصر بقيادتها السياسية تمتلك القدرة على الجمع بين الأصالة والحداثة، والعراقة والانفتاح على المستقبل.

وأكد حزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح كانت من أبرز لحظات الحدث، إذ عبرت عن رؤية وطنية واعية وشاملة، جمعت بين الإيمان بعمق التاريخ والمسؤولية تجاه المستقبل. فقد تحدث الرئيس بلغة تفيض بالفخر والانتماء، مؤكدًا أن مصر لا تحفظ تراثها فحسب، بل تجدده وتقدمه للعالم في صورة عصرية تليق بمكانتها وقدرتها على الإبداع والريادة. لقد منحت تلك الكلمة الحفل مزيدًا من العظمة والهيبة والفخر الوطني، وأضفت على الحدث بعدًا إنسانيًا وحضاريًا عميقًا.

وثمن الحزب كلمات الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، والتي وجه فيها الشكر لدولة اليابان التي دعمت مشروع المتحف والذي يعتبر صورة مجسمة تنم عن مسيرة شعب مختتما كلمته قائلا "تحيا مصر وتحيا الإنسانية".

وأشار الحزب إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير وما تبعه من احتفاء عالمي هو دليل جديد على نجاح الدولة المصرية في إدارة ملفاتها السياسية والاقتصادية والثقافية بوعي واحتراف، وعلى قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات. فمصر التي أنقذت المنطقة من ويلات الحرب في غزة وأعادت الأمل لمسار السلام، هي نفسها التي تقدم اليوم نموذجًا فريدًا في صناعة الجمال وتخليد الحضارة.

وأكد حزب الجبهة الوطنية في ختام بيانه أن ما جرى في حفل الافتتاح لم يكن مجرد احتفال بصرح أثري، بل كان احتفالًا بميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني، ورسالة للعالم بأن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل يليق بعراقتها، وتواصل كتابة تاريخ جديد من الإنجاز والعزة والكرامة.

