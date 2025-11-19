نفى السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ما تردد ونشر مؤخرا عن تقديم المرشح محمد سليم استقالته من منصب أمين حزب الجبهة بمحافظة أسوان لأنه لا يتولى هذا الموقع بالحزب .

وأكد القصير في بيان له أن سليم ليس مرشحا عن الحزب في كوم امبو، ولا يوجد أي مرشحين للحزب في تلك الدائرة المذكورة .

ويشار إلى أن محمد سليم كان يشغل منصب مساعد أمين التنظيم بأمانة الحزب بمحافظة أسوان .

