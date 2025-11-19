إعلان

"الجبهة الوطنية": أمين مساعد التنظيم بأسوان ليس مرشحا عن الحزب بانتخابات البرلمان

كتب-عمرو صالح:

11:26 م 19/11/2025

السيد القصير

نفى السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ما تردد ونشر مؤخرا عن تقديم المرشح محمد سليم استقالته من منصب أمين حزب الجبهة بمحافظة أسوان لأنه لا يتولى هذا الموقع بالحزب .

وأكد القصير في بيان له أن سليم ليس مرشحا عن الحزب في كوم امبو، ولا يوجد أي مرشحين للحزب في تلك الدائرة المذكورة .

ويشار إلى أن محمد سليم كان يشغل منصب مساعد أمين التنظيم بأمانة الحزب بمحافظة أسوان .

