وزير الكهرباء: 100% نسبة أمان مشروع الضبعة النووية

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحقيق إنجازات متقدمة في كل من المشروع النووي المصري ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي مع المملكة العربية السعودية، مشدداً على مكانة مصر كمركز للطاقة في المنطقة.

أمان نووي بنسبة 100% وتكنولوجيا متقدمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى لبرنامج على مسئوليتي، أن محطة الضبعة النووية ستكون عنصراً جوهرياً في تعزيز استقرار منظومة الكهرباء في البلاد، مشيراً إلى أنها تتمتع بمستويات أمان غير مسبوقة تصل إلى 100%.

ولطمأنة الرأي العام، أوضح عصمت أن المحطة مزودة بأنظمة حماية فائقة التطور، تشمل نظامين أساسيين وثلاثة نظم بديلة، تعمل تلقائياً بشكل فوري في حال تعطل أي خدمة، ما يضمن استحالة شبه مطلقة لوقوع أي تلوث أو تسرب أو انفجار.

كما كشف الوزير عن تعاون واسع في مجال توطين التكنولوجيا النووية، مشيراً إلى أن مساهمة الهيئة العربية للتصنيع في توطين وتصنيع بعض مكونات الصناعة النووية داخل مصر.

وذكر أن هناك توقيع اتفاقية جديدة لنقل الخبرات الروسية، تشمل تصنيع "المفاعلات النووية الصغيرة العائمة"، التي وصفها بأنها تمثل مستقبلاً واعداً للطاقة الموزعة، ويمكن نقلها لتغذية المناجم والمناطق النائية بالكهرباء.

وأكد أن المراحل الأولى للتشغيل ستتم بمساعدة الجانب الروسي، ولكن العقود المبرمة تضمن الاعتماد شبه الكامل على الطواقم المصرية بعد السنة الأولى من التشغيل، مع استمرار الدعم الفني لمدة تصل إلى 12 عاماً.

الربط الكهربائي مع السعودية في مراحله النهائية

على صعيد المشروعات الإقليمية، أعلن وزير الكهرباء عن اقتراب مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي بين مصر والمملكة العربية السعودية من الإنجاز الكامل.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ في المشروع وصلت إلى 98%، ومن المتوقع إتمامه وتشغيله بالكامل نهاية العام الجاري.

ووصف عصمت هذا الربط بأنه "استراتيجي ومهم"، بقدرة تصل إلى 3 جيجاوات، مشدداً على أنه يخدم مصالح البلدين ويعزز استقرار الشبكتين القوميتين في كل من مصر والمملكة.

