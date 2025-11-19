شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، شاركوا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد المصري الخامس للطاقة النووية، الذي يوافق التاسع عشر من نوفمبر من كل عام.

أسعار عمرة رمضان 2026 الاقتصادية والخمس نجوم - القائمة كاملة

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة رمضان 2026 الاقتصادية منها والخمس نجوم.

بمشاركة السيسي وبوتين.. تفاصيل احتفالية تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد المصري الخامس للطاقة النووية، الذي يوافق التاسع عشر من نوفمبر من كل عام.

حبس وغرامة.. "تشريعية الشيوخ" توافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

استدعاء شاحن شهير من الأسواق بسبب عيب تصنيعي - تفاصيل

أعلنت شركة بلكين ليمتد بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك عن استدعاء عاجل لمنتجها BoostCharge 20K المزود ببطارية ليثيوم-أيون، بعد رصد عيب تصنيعي قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة بما قد ينجم عنه مخاطر الاشتعال والانصهار.

"الأوقاف" تنفي إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بـ 30 مليار جنيه

نفت وزارة الأوقاف، ما تردد بشأن إصدار هيئة الأوقاف صكوك بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل تطوير العقارات.

وفاة خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الإعلامي خالد شبانة، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص، عن عمر ناهز 57 عامًا.

